اجتماع لمعاوني هيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات عقدت لجنة العمليات والتدريب اجتماعها الـ 28 لمعاوني هيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد بن علي آل علي، وحضور ممثلين عن القيادة العسكرية الموحدة. Advertisements وناقش الاجتماع الذي عقد افتراضيا اليوم، بحسب بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، عددا من مواضيع العمل الخليجي العسكري المشترك ودراسة عدد من التوصيات والاتفاق عليها وزيادة سبل التعاون المشترك وتفعيل آلية العمل لتنفيذ القرارات العسكرية لدعم عملية التكامل بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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