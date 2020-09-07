شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أصبحت الهند اليوم "الاثنين" مع 4,2 ملايين إصابة، الدولة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة (6,25 ملايين حالة) من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19 وتجاوزت بذلك البرازيل (4,12 ملايين).



بالنسبة لعدد الوفيات، سجّلت الهند 71641 وفاة وهي بين الدول الثلاث الأكثر تضرراً بالوباء من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة (188,941) والبرازيل (126,650).

ولم يمنع ذلك السلطات من إعادة تشغيل المترو مع فرض تدابير وقائية صارمة، بعد توقف استمرّ ستة أشهر في المدن الكبيرة خصوصاً في العاصمة نيودلهي.

وفيات

أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 889,498 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ الاثنين.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الاكوادور مع 3800 وفاة جديدة والهند (1016 وفاة جديدة) والبرازيل (447).

وتسجل اوروبا أيضا ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد-19 خصوصا في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا.

اغلاق جزئي

في نهاية الأسبوع تجاوز عدد الوفيات بالفيروس ألف حالة في اسرائيل. ووافقت اللجنة الوزاريّة المكلّفة متابعة الوضع الصحّي "الأحد" على "إغلاق ليلي" لنحو 40 مدينة تسجل أعلى معدّل إصابات، وإغلاق معظم مدارسها، إضافةً إلى تقييد التجمّعات اعتباراً من "الإثنين".

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وبعدما نجحت في الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ في الربيع، تأتي إسرائيل في المرتبة الخامسة بين دول العالم التي تسجّل أعلى معدّلات إصابة مقارنةً بعدد السكّان خلال الأسبوعين الماضيين، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة فرانس برس.

واتهم متظاهرون حكومة بنيامين نتانياهو بسوء إدارة الأزمة بعد رفع تدابير العزل بسرعة واتخاذ إجراءات ضعيفة لمساعدة الأكثر تضررا بالوباء الذين عادوا إلى العمل على عجل.

إغلاق

قررت السلطات المغربية إغلاق كافة المؤسسات التعليمية في الدار البيضاء "الاثنين" يوم استئناف العام الدراسي، بعدما سجلت الأحد 42% من الحالات الـ 2234 الجديدة. ونسبت السلطات ارتفاع عدد الحالات في الأسابيع الماضية لعدم التزام السكان القيود الصحية.

وأغلقت العاصمة الاقتصادية للبلاد مجمل منافذ المدينة وفرضت لأسبوعين الحصول على تراخيص استثنائية للخروج منها والدخول إليها.

حجر

تنوي الحكومة الفرنسية خفض فترة عزل مرضى كورونا والمخالطين لهم. ويعتبر وزير الصحة أوليفييه فيران أن "فترة الحجر لأسبوعين (...) طويلة جدا". ويتوقع طرح هذه المسألة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الدفاع.

الألعاب الأولمبية. ستبدأ دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تم ارجاؤها هذا الصيف، في 23 يوليو العام المقبل، كما قال جون كوتس نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وأكد ان أولمبياد طوكيو المؤجل إلى صيف 2021 سيُقام بصرف النظر عن الوباء، واصفا إياها بـ"الألعاب التي انتصرت على كوفيد19. الضوء في نهاية النفق".

أعادت مجموعة "طيران الإمارات" مبالغ بقيمة نحو 1,4 مليار دولار لزبائنها بين مارس الماضي ويونيو على خلفية إلغاء حجوزات بسبب فيروس كورونا المستجد. وتعمل الشركة على إعادة خدمة وجهاتها بنسبة "100 %" بحلول صيف 2021.