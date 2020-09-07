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عُمان تستأنف الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

عُمان تستأنف الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر

متابعات_ الخليج 365

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس (كوفيد19) في سلطنة عُمان، فتح الحركة الجوية للرحلات الدولية، وأقرت تاريخ الأول من أكتوبر 2020 موعدًا لذلك.

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وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن الرحلات ستكون مُجَدولةً حسب المُعطيات الصحّية للوجهات المُحدّدة، وحسب الاتفاقيات الثنائية مع شركات الطيران الأخرى.

 

كانت عُمان أوقفت الحركة الجوية للرحلات الدولية في مارس الماضي في إطار الجهود الاحترازية للحد من تفشي .

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