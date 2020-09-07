جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مقديشو



ذكر مسؤول بحكومة ولاية أرض جوبا بالصومال أن جنديين من القوات الخاصة الصومالية قتلا وأصيب ضابط أمريكي بجروح خطيرة، في انفجار سيارة ملغومة خارج قاعدة عسكرية بجنوب البلاد.

وقال محمد أحمد صبري مدير الاتصالات بقصر الولاية لرويترز عبر الهاتف، اليوم الاثنين: “قتل جنديان من قوات دنب (الخاصة) وأصيب آخران. أصيب ضابط أمريكي بجروح خطيرة”.

وأضاف أن السيارة الملغومة انفجرت خارج قاعدة القوات الخاصة.

وبحسب المصادر، وقع الهجوم اليوم الاثنين في قرية جناي عبد الله، على بعد 60 كيلومترا تقريبا من مدينة كسمايو الساحلية، عاصمة ولاية أرض جوبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة ضابط أمريكي بجروح خطيرة في انفجار جنوب الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.