بأحكام تصل إلى 124 عاماً.. السعودية تسدل الستار عن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي

أعلن المتحدث باسم النيابة العامة السعودية عن صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وبحسب ما نشر الموقع الإلكتروني لقناة "العربية" الإخبارية، فقط أكد المتحدث أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانيين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (٢١٠) من نظام الإجراءات الجزائية.
وأوضح المتحدث أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد انهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل "تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها ١٢٤ سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي،حيث قضت الاحكام بالسجن ٢٠ عاماً على خمسه من المدانيين حيال كل فرد منهم ، وثلاثة من المدانيين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات، لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم ، وأضاف المتحدث ان هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (٢١٢) من نظام الإجراءات الجزائية."
وأشار المتحدث إلى أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (٢٢ ، ٢٣) من نظام الإجراءات الجزائية.
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