مقتل وإصابة جنود أمريكان وصوماليين خلال هجوم على قاعدة عسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشو - (د ب أ):

أصيب جندي أمريكي وقتل جنديان صوماليان على الأقل في تفجير انتحاري نفذته جماعة الشباب ضد قاعدة عسكرية غرب مدينة كيسمايو الساحلية، حسبما قالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار عمر: "بدأ الهجوم في وقت مبكر اليوم الاثنين عندما فجر المهاجم عربة مفخخة عند قاعدة عسكرية (تتبع الجيش الوطني الصومالي) في جاناي أبدال في إقليم جوبا السفلي، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ستة آخرين".

وتقاتل الشباب للهيمنة في الدولة الفقيرة الواقعة في القرن الأفريقي منذ سنوات. ويدعم الجيش الأمريكي الحكومة الصومالية ويشن غارات جوية منتظمة ضد المسلحين.

Advertisements

وقال متحدث باسم القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا: "أصيب أحد الجنود الأمريكيين في هجوم لحركة الشباب صباح اليوم... كانت القوات الأمريكية والصومالية تجري مهمة خاصة بالمشورة والمساعدة والمرافقة عندما نفذ الشباب هجوما باستخدام مركبة تم استخدامها مثل عبوة ناسفة بدائية الصنع وقذيفة هاون".

وأضاف المتحدث أن الجندي الأمريكي في حالة مستقرة.

أعلنت الشباب مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعة الأندلس ولكنها أشارت إلى وقوع حصيلة قتلى أعلى بكثير.