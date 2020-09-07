انخفاض جديد في أسعار الدولار بالبنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط سعر الدولار بنحو قرشين مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليصل إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، مقابل 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه خلال تعاملات أمس، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخلال تعاملات اليوم، انخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنوك الأهلي المصري، ومصر إلى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنكي القاهرة، والتعمير والإسكان، إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.75 جنيه للشراء، و 15.85 جنيه للبيع.

Advertisements

وانخفض سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي العربي الإفريقي، والإسكندرية إلى 15.74 جنيه للشراء، و 15.84 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.77 جنيه للشراء، و 15.87 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه البركة عند 15.81 جنيه للشراء، و 15.91 جنيه للبيع.