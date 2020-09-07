بتهمة قتل خطيبها.. تجديد حبس فتاة وابن عمتها في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قرر المستشار حسام أبو فطيرة رئيس محكمة الدلنجات الجزئية بمحافظة البحيرة، تجديد حبس فتاة وابن عمتها وصديقه 15 يومًا، بتهمة قتلهم خطيب الأولى قبل موعد الزفاف بأيام.

أحداث الواقعة بدأت ببلاغ ورد إلى مركز شرطة الدلنجات في أغسطس الماضي، باختفاء "أحمد"، 25 عامًا، عامل باليومية، عقب خروجه من منزله متوجهًا لمحل عمله بمدينة القاهرة وانقطاع الاتصال معه.

وتبين من خلال تفريغ الكاميرات الخاصة بموقف مدينة الدلنجات، سير الشاب المبلغ عنه بصحبة أحد الأشخاص.

كشفت تحريات فريق البحث، أن الشاب خطب فتاة تدعى "رحاب" قبل 6 أشهر وتحدد موعد الزفاف، كما تبين ارتباط الأخيرة بعلاقة عاطفية بابن عمتها "محمود" 25 عامًا سائق.

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وأثناء سير التحريات سلم المتهم نفسه إلى الشرطة بعدما شعر بافتضاح أمره، معترفًا بقتل المجني عليه بأن انتظره بمدخل القرية لسابقة علمه من ابنة خاله نية خطيبها السفر إلى القاهرة، وعرض عليه توصيله، باستخدام سيارة صديقه السائق "محمد".

وخلال الطريق دس المتهمين للمجني عليه مخدرًا في علبة عصير، وبعد التأكد من غيابه عن الوعي هشما رأسه وطعناه باستخدام آلة حادة وسكين، ثم نقلا الجثة لإحدى المناطق الخالية بعيدا عن العمران بنطاق الشيخ زايد ودفناه أسفل كوبري باستخدام فأس أعداها مسبقا، ليعود الجاني بعدها لمدينة الدلنجات ويتظاهر بالبحث عن الشاب المجني عليه مع أهله.

جرى استخراج الجثة بالتنسيق مع مباحث الجيزة والشيخ زايد ونقلت للمستشفى تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر اللازم.

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