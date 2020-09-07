"العوضي" يتولى الدفاع عن ابنة نهى العمروسي في قضية "فيرمونت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود سعيد:

أعلن طارق العوضي المحامي بالنقض، توليه رسميا الدفاع عن ( الشاهدة المتهمة ) نازلي كريم في قضية الفيرمونت.

وقال "العوضي"في بيان صادر عنه اليوم الأثنين، إنه يعتذر عن الإدلاء بأية تصريحات صحفية سواء من جانبه أو من جانب أسرة المتهمة أيا كانت تلك التصريحات وذلك حرصا علي موقف جميع الأطراف في القضية.

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ووصف "العوضي" في بيانه؛ أي تصريحات يتم نشرها منسوبة إلى الدفاع أو أسرة المتهمة نازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي هي تصريحات كاذبة أيًا كان مصدرها.

وأمرت النيابة العامة، الإثنين الماضي، بحبس 3 متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي).

وقررت النيابة العامة عرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم.