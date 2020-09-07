داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم مدينة سوسة التونسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):
أعلن تنظيم داعش، اليوم الاثنين، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع أمس بمدينة سوسة السياحية التونسية.
وجاء في بيان مقتضب لوكالة "أعماق" التابعة للتنظيم، نقله موقع "سايت إنتليجنس جروب" المتخصص في مراقبة المواقع الجهادية، أن "عنصرا من الشرطة التونسية قتل وأصيب آخرون أمس في هجوم نفذه مقاتلو داعش بمدينة سوسة شرقي تونس".
وتعرضت دورية أمنية في مفترق طرق بمنطقة اكودة في سوسة صباح أمس لهجوم بالدهس عبر سيارة رباعية الدفع، ثم طعن بالسكاكين من قبل أربعة إرهابيين، ما أدى إلى مقتل عنصر أمني وإصابة آخر بجروح خطيرة.
وقتلت الشرطة بعد ذلك ثلاثة إرهابيين واعتقلت العنصر الرابع بعد مطاردات.
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