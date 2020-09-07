شملت 1000 مستشار.. "القضاء الأعلى" يعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله شوضة، اليوم الإثنين، الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وشملت الحركة القضائية الجديدة ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ و 500 قاضي إلى درجة رئيس من الفئة ب.

وراعت المحكمة رغبات القضاة والحالات المرضية في حركتها، على أن يتم الاعتراض على الحركة بداية من غد الثلاثاء ولمدة أسبوع.