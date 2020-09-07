محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله شوضة، اليوم الإثنين، الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
وشملت الحركة القضائية الجديدة ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ و 500 قاضي إلى درجة رئيس من الفئة ب.
وراعت المحكمة رغبات القضاة والحالات المرضية في حركتها، على أن يتم الاعتراض على الحركة بداية من غد الثلاثاء ولمدة أسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر شملت 1000 مستشار.. "القضاء الأعلى" يعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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