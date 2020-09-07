قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الإثنين، إنه "لطالما دعمنا وتحدثنا مع جميع الأطراف لتعزيز عملية الحوار في ليبيا حتى خرست الأسلحة وهذه حقيقة إيجابية".
وأضاف دي مايو، في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، "إننا نعمل على إعادة تفعيل اتفاقية عام 2008 مع ليبيا والتي ستسمح لعديد من شركاتنا بالذهاب إلى هناك والمشاركة فيعملية إعمار البلاد".
وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أن مجموعة (إيني) للطاقة لم تغادر البلاد أبدًا، وقال "كنا الدولة الوحيدة في الغرب التي لم تغلق سفارتها في طرابلس، وهذا الأمر سيتم الاعتراف لنا به باسم صداقة كبيرة مع الشعب الليبي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيطالي: نتحدث مع الجميع في ليبيا لتشجيع الحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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