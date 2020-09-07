بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، آفاق التعاون الثنائي لإنتاج اللقاح ضد فيروس كورونا.
أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الزعيمين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية، الجهود الجماعية للتغلب على الآثار السلبية لوباء الفيروس على الاقتصاد العالمي وعلى القطاع المالي، بما في ذلكالمبادرة التي قدمها الرئيس الروسي في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية في مارس الماضي، حول إنشاء "ممرات خضراء" للإمداد المتبادل بالأدوية والأغذية والمعدات التكنولوجية.
كذلك نقاش الطرفان الاستعدادات لاجتماع مجموعة العشرين المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين والملك سلمان يبحثان سبل التعاون لإنتاج لقاح ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.