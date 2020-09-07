بوتين والملك سلمان يبحثان سبل التعاون لإنتاج لقاح ضد كورونا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، آفاق التعاون الثنائي لإنتاج اللقاح ضد فيروس كورونا.

أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الزعيمين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية، الجهود الجماعية للتغلب على الآثار السلبية لوباء الفيروس على الاقتصاد العالمي وعلى القطاع المالي، بما في ذلك

المبادرة التي قدمها الرئيس الروسي في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية في مارس الماضي، حول إنشاء "ممرات خضراء" للإمداد المتبادل بالأدوية والأغذية والمعدات التكنولوجية.

كذلك نقاش الطرفان الاستعدادات لاجتماع مجموعة العشرين المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل.