ميشيل بارنييه يحذر من عدم التزام الحكومة البريطانية ببنود صفقة الاتحاد الأوروبي

حذر كبير المفاوضين بالاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه ، من عدم التزام الحكومة البريطانية ببنود صفقة خروجها من الاتحاد الأوروبي والتي وقعتها العام الماضي وذلك بعد أن ظهرت تقارير تفيد بأن الحكومة البريطانية تخطط لتشريع جديد من شأنه تقويض بعض عناصر الاتفاق، وفقًا لشبكة لسي إن إن الأخبارية.

ومن المتوقع وجود أجزاء من مشروع قانون السوق المقرر نشره يوم الأربعاء الماضي والتي تقضي على القوة القانونية لأجزاء من اتفاقية الانسحاب في مجالات تشمل المعونات الحكومية والجمارك بأيرلندا الشمالية.

وأضاف أن ذلك قد يقوض الاتفاق بشأن إيرلندا الشمالية الذي قام بوريس جونسون بتوقيعه

في أكتوبر الماضي لتجنب مشكلة وجود حدود صلبة بالمنطقة.

وزاد التقرير من حدة التوتر بين لندن وبروكسل وخاصة مع بداية الجولة الثامنة من المفاوضات التجارية و خطط ما بعد البريكست هذا الأسبوع.

والجدير بالذكر أنه من الوجهة النظرية في حال اختارت بريطانيا عدم الالتزام، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات قانونية.

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و على الصعيد الآخر لم تقوم الحكومة البريطانية بنفي القصة أو تأكيدها، على الرغم من تصريحات وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس بأن القصة ربما تكون مبالغة

إلى أن بروتوكول ايرلندا الشمالية موافق عليه وهو جزء من اتفاقية الانسحاب.

و بدأت بوادر تلك التوترات في عملية المفاوضات في الأسابيع الأخيرة، حيث تخشى بروكسل من أن المملكة المتحدة تحاول إبرام صفقة بشروط تبرر عدم التزامها بالبنود التي تعهدت بها تجاه الاتحاد الأوروبي في اتفاقية البريكست.

ومن جهة أخري تعتقد المملكة المتحدة أن بروكسل تطالب بتوسيع بنود تتعلق بالمعونات الحكومية وصيد الأسماك والتي قد تتجاوز تلك التي تم الاتفاق عليها العام الماضي وأن الاتحاد الأوروبي يرفض العتراف بحقيقة أن المملكة المتحدة أصبحت دولة الأن.

و أيا كانت الحقيقة حول نوايا الحكومة البريطانية فإن التطورات الأخيرة تسببت في توتر الأعصاب في بروكسل وذلك باقتراب الحدث الأكبر و هو انتهاء الفصل الأخير و خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.