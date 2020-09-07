إسلام آباد وبكين تبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والدفاعي

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، نديم رضا، اليوم الإثنين، مع وزير الدفاع الصينى، وي فنج خه، سبل تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين باكستان والصين. التعاون الأمني والدفاعي بين باكستان والصين.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مؤتمر التعاون الأمني والدفاعي في منتدى منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو. والدفاعي في منتدى منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو.

وجدد الجانبان - وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية - عزمهما على مواصلة تعزيز وتوطيد المزيد من الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما.

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