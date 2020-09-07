بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، نديم رضا، اليوم الإثنين، مع وزير الدفاع الصينى، وي فنج خه، سبل تعزيزالتعاون الأمني والدفاعي بين باكستان والصين.
والدفاعي في منتدى منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو.
جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مؤتمر التعاون الأمني
وجدد الجانبان - وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية - عزمهما على مواصلة تعزيز وتوطيد المزيد من الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما.
كانت هذه تفاصيل خبر إسلام آباد وبكين تبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والدفاعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.