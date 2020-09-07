مساعدة عاجلة للصحفيين المضارين من انفجار بيروت

أعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب بالقاهرة عن تضامنه مع الصحفيين اللبنانيين بشكل عام والصحفيين اللبنانيين المضارين من انفجار مرفأ بيروت.
قدرها 30 ألف دولار للصحفيين المضارين من انفجار مرفأ بيروت وتأثرت منازلهم نتيجة هذا الحادث المروع، وذلك للمساهمة في إصلاحها.
وقرر الاتحاد العام للصحفيين العرب تقديم مساعدة عاجلة
وطلب الاتحاد العام للصحفيين العرب من نقابتي محرري الصحافة اللبنانية ونقابة الصحافة اللبنانية موافاته بأسماء الصحفيين الذين أضيرت بيوتهم نتيجة هذه الأحداث ويحتاجون إلى مساعدة إضافية، حتى يقوم الاتحاد العام للصحفيين العرب بإرسالها إليهم أيضا.
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