الصحة الإيرانية: تسجيل 2152 إصابة جديدة و117 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 388 ألفًا و810 حالات.



وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء (مهر) الإيرانية

اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بمختلف أنحاء البلاد خلال الفترة نفسها، ما يرفع الإجمالي إلى 22 ألفًا و410 حالات وفاة، بينما ارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 355 ألفًا و572 شخصًا.



وأوضحت أن 3733 مصابًا بالمرض في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، لافتة إلى أن 28 إقليمًا - من أصل 31 إقليمًا - لا تزال في وضع صحي خطير.

