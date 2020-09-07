أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 388 ألفًا و810 حالات.
اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بمختلف أنحاء البلاد خلال الفترة نفسها، ما يرفع الإجمالي إلى 22 ألفًا و410 حالات وفاة، بينما ارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 355 ألفًا و572 شخصًا.
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء (مهر) الإيرانية
وأوضحت أن 3733 مصابًا بالمرض في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، لافتة إلى أن 28 إقليمًا - من أصل 31 إقليمًا - لا تزال في وضع صحي خطير.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: تسجيل 2152 إصابة جديدة و117 حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.