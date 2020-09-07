بسبب كورونا… “طيران الامارات” تعيد 1,4 مليار دولار لزبائنها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 51 دقيقة

على خلفية إلغاء حجوزات بسبب فيروس كورونا المستجد، اعادت مجموعة “طيران الإمارات” مبالغ بقيمة نحو 1,4 مليار دولار لزبائنها في الفترة بين اذار وحزيران، في وقت تسعى لزيادة وجهاتها بشكل تصاعدي لتخطي تبعات الأزمة.

وقالت “طيران الإمارات” التي تسيّر حاليا رحلات إلى 80 وجهة من أصل أكثر من 140، أنها أنجزت “تسوية أكثر من 1,4 مليون طلب استرداد”، مما يمثل “90 بالمئة من مجموعة المطالبات”.

واشارت الى أن قيمة طلبات الاسترداد التي أنجزتها بلغت أكثر من 5 مليارات درهم (1,4 مليار دولار)، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

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وكانت الشركة قد أعلنت في ايار الماضي عن تحقيق أرباح في السنة المنتهية في مارس بقيمة 288 مليون دولار، مما يشير إلى احتمال تسجيل خسائر في السنة الحالية التي تنتهي في مارس المقبل، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود.

وقبل تفشي فيروس كورونا، كانت أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط تنقل عشرات ملايين المسافرين سنويا من وإلى دبي، التي تشكل السياحة فيها شريان حياة منذ أكثر من عقدين، واستقبلت أكثر من 16,7 مليون زائر العام الماضي.

لكن الوباء تسبب في تعليق رحلاتها لأسابيع ثم تقليص وجهاتها بشكل كبير.