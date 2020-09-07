كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إطلاق نار كثيف في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بلبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت الوكالة الرسمية للإعلام في لبنان، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بإطلاق نار كثيف في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

وذكرت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، وقوع انفجار قوي هز العاصمة الليبية طرابلس.

وقد أكدت عدة مصادر طبية وعسكرية، أن انفجار سيارة مفخخة استهدف أسراً نازحة من درنة عبر المحور الغربي للمدينة، فيما يحرز الجيش الليبي تقدماً في تطهير المدينة مما يسمي مجلس شوري مجاهدي درنة وضواحيها.

وقال مصدر طبي، إن الأسر النازحة الناجية من الانفجار وصلت إلى مدينة سوسة للعلاج، بينما استقبل مستشفى سوسة القروي حتى الآن خمسة قتلى وجريحاً.

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من جهة أخرى، أعلن الجيش الليبي أن لغماً أرضياً انفجر في سيارة تقل عائلة بمدينة درنة الأمر الذي أدى إلى إصابة أفرادها.

وبّين معاون آمر سرية الأبرق مشاة التابعة للجيش الليبي صلاح بوطبنجات في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية، أن اللغم زرعته الجماعات الإرهابية بمحور الساحل غرب درنة لإعاقة تقدم قوات الجيش.

وأكد بوطبنجات، أن قوات الجيش أحرزت تقدماً ميدانياً وسيطرت على العديد من المواقع للجماعات المتطرفة منها الملعب البلدي، وشركة البنية التحتية، في المدخل الغربي لدرنة.