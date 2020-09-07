كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اليونان تعزز جيشها وسط توترات مع جارتها تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، اليوم الإثنين، إن اليونان ستعزز جيشها ببرامج تسليح جديدة، وانها تعمل علي تعزيز الأفراد العسكريين، وتطوير صناعة الدفاع في البلاد، حيث أدت المواجهة المتوترة مع الجارة تركيا إلى مخاوف من صراع مفتوح بين البلدين.

تواجه أنقرة حاليًا مواجهة ضد اليونان وقبرص بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. وقد نشرت اليونان وتركيا قوات بحرية وجوية لتأكيد مطالبهما المتنافسة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس ان "القيادة التركية تطلق، بشكل شبه يومي، تهديدات بالحرب وتدلي بتصريحات استفزازية ضد اليونان"، مضيفا "نحن نرد باستعداد سياسي ودبلوماسي وعملي، وعازمون على القيام بكل ما هو ضروري لحماية حقوقنا السيادية".

واوضح بيتساس إن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس سيعلن تفاصيل خطط ترقية جيش البلاد خلال خطابه السنوي عن حالة الاقتصاد يوم السبت. واضاف"نحن على اتصال بالدول الصديقة من أجل تعزيز معدات قواتنا المسلحة".

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فقد جمعت اليونان الأسبوع الماضي 2.5 مليار يورو (2.96 مليار دولار) في مزاد سندات حيث تسعى البلاد لزيادة الإنفاق العسكري وجمع الأموال للشركات المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن المشتريات ربما تشمل مقاتلات رافال فرنسية الصنع وفرقاطة فرنسية واحدة على الأقل. وقال بيتساس إن ميتسوتاكيس سيجتمع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس على هامش اجتماع في كورسيكا لدول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط.

وقد حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت الماضي، اليونان من الدخول في محادثات بشأن مطالبات إقليمية متنازع عليها في شرق البحر المتوسط أو مواجهة العواقب. وقال: "إما أن يفهموا لغة السياسة والدبلوماسية، أو ينزلوا الميدان بتجارب مؤلمة".