إينزو.. طفل موهوب من أصل مغربي يتوفق في “ذا فويس كيدز” في فرنسا – فيديو

تمكن طفل مغربي الأصل، يدعى إنزو، من الاستمرار في برنامج “ذا فويس كيدز” في فرنسا، بعد أدائه، الذي مكنه من الحصول على بطاقة العبور إلى المرحلة الموالية.

وقدم إنزو، البالغ من العمر 11 سنة، والمستقر في هون كونغ، خلال مروره الأول أمام لجنة التحكيم، أغنية can’t hold us، للمغنيين، ريان لويس، وماكليمور، واستطاع بفضل أدائه الاستمرار في البرنامج.

ويملك إنزو قناة على يوتوب، كسب منها بعض الشهرة، قبل مشاركته في النسخة الفرنسية من “ذا فويس كيدز”، في موسمه الحالي، الذي يبث على قناة TF1 الفرنسية.

ويعتبر إنزو ثاني موهبة من أصل مغربي، تنافس خلال الموسم الجاري لـ “ذا فويس كيدز”، على لقب برنامج المواهب الصاعدة في نسخته الفرنسية، بعد عبد الله، الذي انتزع بطاقة الاستمرار في البرنامج نفسه، الأسبوع الماضي.