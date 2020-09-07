شجرة “الفن الجميل” تفقد ورقة أخرى.. رحيل الفنانة المصرية عايدة كامل

فقدت الساحة الفنية عربية، اسما آخرا من فناني الزمن الجميل، وهو الممثلة المصرية عايدة كامل، التي توفيت صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 89 سنة.

وواجهت الراحلة قبل رحيلها مشاكل صحية أدخلتها المستشفى شهر غشت الماضي، وقد أسلمت الروح لبرائها صباح اليوم الاثنين، فيما شيع جثمانها ظهر اليوم.

وتملك الراحلة في مسيرتها الفنية الطويلة، التي انطلقت في الخميسنيات، أكثر من 120 عملا فنيا، آخرها قبل 4 سنوات وهو مسلسل بعنوان “أولاد الغالي”.

ومن ضمن قائمة الأعمال الشهيرة التي شاركت فيها عايدة كامل قيد حياتها، أفلام “الوسادة الخالية” و”إسماعيل يس في الطيران” و”لحن الخلود”، ومسلسلات “هوانم جاردن سيتي”، و “بين القصرين” و”اللص الذي أحبه”.

وتزوجت عايدة كامل من الفنان الراحل محمود عزمي وأنجبت منه ابنها هشام عزمي الذي يشغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة في مصر.