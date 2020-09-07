الكاظمي يوجه بإرسال فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية للمدرب ناظم شاكر

وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في بيان ان "هذه الالتفاتة من قبل رئيس مجلس الوزراء تؤكد المكانة الكبيرة لقطاعي الشباب والرياضة، واهتمامه بالنجوم الذين خدموا المنتخبات الوطنية ورفعوا اسم العراق عاليا في المحافل الدولية".وقدم درجال شكره لحكومة "اقليم كردستان ووزارتي الشباب والصحة في الاقليم والمسؤولين الذين لم يدخروا جهدا، إلا ووضعوه من اجل مد يد العون وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للكابتن ناظم شاكر".

واضاف الوزير درجال، ان "نجوم الرياضة وروادها ثروة وطنية حقيقية وارث عراقي يستحق منا ان نقدم لهم كل ما نستطيع ولن نقصر معهم ابدا في العلاج او رعايتهم لرد الدين لهم تجاه بلدهم، وان الكابتن ناظم شاكر بصحة جيدة ومعنويات عالية في الانتصار على المرض، ونتمنى ان يتحسن وضعه الصحي ويتماثل للشفاء من تبعات فيروس كورونا إن شاء الله".

