الكاظمي يوجه بإرسال فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية للمدرب ناظم شاكر

2020-09-07 | 15:28
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وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإرسال فريق طبي الى اربيل لمتابعة الحالة الصحية لنجم المنتخبات الوطنية السابق الكابتن ناظم شاكر عقب اصابته بـ ڤيروس كورونا المستجد.
وقدم درجال شكره لحكومة "اقليم كردستان ووزارتي الشباب والصحة في الاقليم والمسؤولين الذين لم يدخروا جهدا، إلا ووضعوه من اجل مد يد العون وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للكابتن ناظم شاكر".
واضاف الوزير درجال، ان "نجوم الرياضة وروادها ثروة وطنية حقيقية وارث عراقي يستحق منا ان نقدم لهم كل ما نستطيع ولن نقصر معهم ابدا في العلاج او رعايتهم لرد الدين لهم تجاه بلدهم، وان الكابتن ناظم شاكر بصحة جيدة ومعنويات عالية في الانتصار على المرض، ونتمنى ان يتحسن وضعه الصحي ويتماثل للشفاء من تبعات فيروس كورونا إن شاء الله".
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