اخبار العالم

الكاظمي يوجه بإرسال فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية للمدرب ناظم شاكر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-09-07 | 15:28

الكاظمي يوجه بإرسال فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية للمدرب ناظم شاكر

1,173 مشاهدة

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإرسال فريق طبي الى اربيل لمتابعة الحالة الصحية لنجم المنتخبات الوطنية السابق الكابتن ناظم شاكر عقب اصابته بـ ڤيروس المستجد.
وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في بيان ان "هذه الالتفاتة من قبل رئيس مجلس الوزراء تؤكد المكانة الكبيرة لقطاعي الشباب والرياضة، واهتمامه بالنجوم الذين خدموا المنتخبات الوطنية ورفعوا اسم العراق عاليا في المحافل الدولية".

وقدم درجال شكره لحكومة "اقليم كردستان ووزارتي الشباب والصحة في الاقليم والمسؤولين الذين لم يدخروا جهدا، إلا ووضعوه من اجل مد يد العون وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للكابتن ناظم شاكر".

واضاف الوزير درجال، ان "نجوم وروادها ثروة وطنية حقيقية وارث عراقي يستحق منا ان نقدم لهم كل ما نستطيع ولن نقصر معهم ابدا في العلاج او رعايتهم لرد الدين لهم تجاه بلدهم، وان الكابتن ناظم شاكر بصحة جيدة ومعنويات عالية في الانتصار على المرض، ونتمنى ان يتحسن وضعه الصحي ويتماثل للشفاء من تبعات فيروس كورونا إن شاء الله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يوجه بإرسال فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية للمدرب ناظم شاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا