تطوير بطاريات آمنة غير قابلة للاشتعال أو الانفجار

طوّر باحثون من كوريا الجنوبية جيلاً جديداً من بطاريات الأجهزة الإلكترونية، غير قابلة للاشتعال أو الانفجار.
وبحسب موقع "فيز" المختص في الشؤون التقنية، يؤكّد الباحثون أنّ البطاريات الجديدة آمنة وتصنع من ألياف مرنة، وبالتالي يمكن استخدامها في المستقبل لتغذية الأجهزة الإلكترونية.
وتزايد الطلب على البطاريات الآمنة في الفترة الأخيرة لا سيما في ظل حوادث انفجار أو اشتعال بطاريات داخل أجهزة إلكترونية مما تسبب في إلحاق أضرار أو إصابات.
وتحافظ البطاريات الجديدة على كفاءتها بشكل شبه كامل حتى بعد ألف دورة شحن، بفضل تصميمها واستقرار مكوناتها من الناحية الكهروكيميائية.
وتزايد الطلب على البطاريات الآمنة في الفترة الأخيرة لا سيما في ظل حوادث انفجار أو اشتعال بطاريات داخل أجهزة إلكترونية مما تسبب في إلحاق أضرار أو إصابات.
وتحافظ البطاريات الجديدة على كفاءتها بشكل شبه كامل حتى بعد ألف دورة شحن، بفضل تصميمها واستقرار مكوناتها من الناحية الكهروكيميائية.
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