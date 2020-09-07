بسبب الملاحة الجوية وسلطة الطيران.. نائب يتوعد باتخاذ إجراءات قانونية بحق وزير النقل

توعّد عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم البخاتي، الاثنين، باتخاذ إجراءات قانونية بحق وزير النقل، بسبب الملاحة الجوية وسلطة الطيران.
وأضاف أن" اللجنة المعنية في بغداد ذهبت الى مطار بغداد ووجدنا مشاكل وتحديات في المجالات المالية والخدمية وكذلك المحطات خارج العراق ولدينا كم هائل من المعلومات التي تدين وزارة النقل وذهبنا باتجاه تدقيق كل المعلومات التي تصل الى اللجنة ومقاطعتها مع ما لدينا".
وأكد البخاتي، ان "لجنته خرجت بـ ٥٣ سؤالاً إلى وزير النقل والدوائر القطاعية التابعة له منذ أكثر من شهر ولم يجيب الوزير على الأسئلة على المشاكل الموجودة في المطار والدوائر الاخرى وفي الصيانة والتعاقدات والقسم الفني وهي جميعا حاضرة وننتظر الاجابة"، محذراً من "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق وزير النقل في حال عدم الاجابة على اسئلة و استفسارات اللجنة".
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