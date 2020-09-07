انتخاب الخالدي رئيساً للجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي

افاد مصدر برلماني، الاثنين، بانتخاب النائب حازم الخالدي رئيساً للجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب انتخب النائب حازم الخالدي عن كتلة النهج الوطني رئيساً للجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي و التخطيط الاستراتيجي". واضاف ان "انتخاب الخالدي تم بالاجماع".

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