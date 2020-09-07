بغداد وواشنطن يؤكدان أهمية المضي في تحقيق شراكة فاعلة تتسم باحترام سيادة العراق

اكد وزير الخارجية فؤاد حسين والسفير الامريكي ماثيو تولر، الاثنين، أهمية المضي في تحقيق شراكة فاعلة تتسم باحترام سيادة العراق والتكريس لمصالح مشتركة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى بسفير الولايات المتحدة الأميركيّة لدى بغداد ماثيو تولر"، مبينة ان "الجانبين بحثا سُبُل الارتقاء بآفاق العلاقات الثنائيّة والستراتيجيّة بين بغداد وواشنطن، وأهمّية تفعيل سُبُل التعاون الثنائيّ وُصُولاً إلى تحقيق مصالح كلا البلدين الصديقين".

واضافت ان "الجانبين تطرقا إلى نتائج زيارة رئيس الوزراء والوفد المُرافِق له إلى واشنطن"، مشيرة الى انه "تم التاكيد على أهمية المضي في تحقيق شراكة فاعلة تتسم باحترام سيادة العراق والتكريس لمصالح مشتركة".