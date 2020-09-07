قررت شركة طيران الإمارات، الاثنين، رد تذاكر طيران بقيمة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) إلى زبائن الشركة.
وتفوض طيران الإمارات شركاء تجاريين لتسريع عملية استرداد قيمة التذاكر، حيث جرى استكمال ما يزيد عن 1.4 مليون طلب استرداد منذ مارس، تشكل 90% من عمليات الاسترداد قيد التنفيذ.
وأعلنت طيران الإمارات، أمس الأحد، على لسان متحدث باسمها أنها "ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل اعتبارا من أول أكتوبر المقبل".
وكانت الناقلة قد قررت في آذار الماضي تخفيضا مؤقتا في الرواتب الأساسية لغالبية العاملين في مجموعة الإمارات بين 25%- 50% لمدة 3 أشهر، إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الإمارات ترد لعملائها 1.4 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.