طيران الإمارات ترد لعملائها 1.4 مليار دولار

وذكرت الشركة في بيان، أنها "تحرز تقدما قويا بشأن تعهدها للعملاء عبر تسوية 90% من عمليات رد قيمة الحجوزات".

وتفوض طيران الإمارات شركاء تجاريين لتسريع عملية استرداد قيمة التذاكر، حيث جرى استكمال ما يزيد عن 1.4 مليون طلب استرداد منذ مارس، تشكل 90% من عمليات الاسترداد قيد التنفيذ.



وأعلنت طيران الإمارات، أمس الأحد، على لسان متحدث باسمها أنها "ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل اعتبارا من أول أكتوبر المقبل".

وكانت الناقلة قد قررت في آذار الماضي تخفيضا مؤقتا في الرواتب الأساسية لغالبية العاملين في مجموعة الإمارات بين 25%- 50% لمدة 3 أشهر، إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا.

