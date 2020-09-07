- 1/2
- 2/2
2020-09-07 | 15:07
612 مشاهدة
وقال عضو التطبيعية اسعد لازم في حديث للسومرية نيوز، إن "الدوري العراقي الممتاز سينطلق بعد 50 يوماً من استئناف النشاط الرياضي في البلاد والذي يصادف مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، كي تستعد الاندية بشكل جيد".
وأوضح أن "الهيئة التطبيعية وضعت خطة راعت فيها الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا حيث سيتم اقامة الدوري الممتاز بنظام الدوري كما في حدث في السنوات السابقة مع وضع جدول كامل لجميع المباريات".
وكانت التطبيعية قد قررت الغاء الدوري الممتاز 20190 2020 من دون تحديد الفائز بسبب ظروف الجائحة وعدم لعب عدد كبير من المباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر تشرين الثاني المقبل موعداً لانطلاق دوري الكرة الممتاز 2020 –2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.