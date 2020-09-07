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تشرين الثاني المقبل موعداً لانطلاق دوري الكرة الممتاز 2020 –2021

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2020-09-07 | 15:07

تشرين الثاني المقبل موعداً لانطلاق دوري الكرة الممتاز 2020 –2021

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أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، ان مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، سيكون موعداً لانطلاق الدوري الممتاز في موسمه الجديد 2020- 2021.
ووافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة على استئناف النشاط الرياضي في العراق في الـ12 من شهر أيلول الجاري، بعد توقف دام قرابة ستة اشهر بسبب جائحة .

وقال عضو التطبيعية اسعد لازم في حديث للسومرية نيوز، إن "الدوري العراقي الممتاز سينطلق بعد 50 يوماً من استئناف النشاط الرياضي في البلاد والذي يصادف مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، كي تستعد الاندية بشكل جيد".


وأوضح أن "الهيئة التطبيعية وضعت خطة راعت فيها الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا حيث سيتم اقامة الدوري الممتاز بنظام الدوري كما في حدث في السنوات السابقة مع وضع جدول كامل لجميع المباريات".

 

وكانت التطبيعية قد قررت الغاء الدوري الممتاز 20190 2020 من دون تحديد الفائز بسبب ظروف الجائحة وعدم لعب عدد كبير من المباريات.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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