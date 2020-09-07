تشرين الثاني المقبل موعداً لانطلاق دوري الكرة الممتاز 2020 –2021

ووافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة على استئناف النشاط الرياضي في العراق في الـ12 من شهر أيلول الجاري، بعد توقف دام قرابة ستة اشهر بسبب جائحة كورونا

وقال عضو التطبيعية اسعد لازم في حديث للسومرية نيوز، إن "الدوري العراقي الممتاز سينطلق بعد 50 يوماً من استئناف النشاط الرياضي في البلاد والذي يصادف مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، كي تستعد الاندية بشكل جيد".



وأوضح أن "الهيئة التطبيعية وضعت خطة راعت فيها الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا حيث سيتم اقامة الدوري الممتاز بنظام الدوري كما في حدث في السنوات السابقة مع وضع جدول كامل لجميع المباريات".