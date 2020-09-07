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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "معاً أبداً".. الإمارات تشارك السعودية احتفالات اليوم الوطني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات اعتماد الشعار الرسمي لمشاركة الإمارات في احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي الـ 90 واستخدام الوسم "معاً أبداً".
ويأتي هذا تعزيزاً لروح الأخوة والصداقة والمحبة التي تربط بين الشعبين الإماراتي والسعودي.
وتحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام باليوم الوطني السعودي بمناسبة توحيد أراضيها.
ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز برقم 2716، الذي وافق تاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر/أيلول من عام 1932، والذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.
ويشهد اليوم الوطني السعودي فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطق المملكة، تشمل الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.
كما تحتفل السفارات السعودية في كل عواصم العالم باليوم الوطني على طريقتها الخاصة، في حضور قيادات السفارة وأبناء الجاليات السعودية في الخارج.
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