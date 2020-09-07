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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 14521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و447 وفاة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت وزارة الصحة في البرازيل أمس الأحد إنها سجلت 14 ألفا و521 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و447 وفاة على مدار 24 ساعة.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ ظهور الوباء 4.14 مليون حالة إصابة وفقا لبيانات الوزارة بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 126650.
وتسجل البرازيل حاليا ثاني أكبر عدد للإصابات والوفيات المرتبطة بالفيروس في العالم.
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