شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء أعمال الدورة الـ 154 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،اليوم، أعمال الدورة الـ (154) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، وذلك للتحضير لأعمال الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب والتي ستعقد عن بعد، يوم 9 سبتمبر الجاري برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي.



وأوضح الأمين العام المساعد حسام زكي في تصريح له اليوم أن اجتماعات المندوبين الدائمين ستقوم بالإعداد والتحضير لاجتماعات وزراء الخارجية العرب من حيث إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها لوزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها.

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