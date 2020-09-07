فيضانات السودان .. مجلس الأمن والدفاع يعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشھر

توفي 11 شخصا وانهار 375 منزلا في مناطق متفرقة بولاية شمال كردفان السودانية جراء فيضانات غير مسبوقة تتعرض لها السودان، وتسببت في مقتل العشرات وتدميرا آلاف المنازل.

وبحسب العقيد صديق تايلو، مدير شرطة الدفاع المدني بالولاية، فقد أودت الفيضانات بحياة 11 شخصا بمحليات الرهد، شيكان، أم روابة وسودري. وأشار العميد إلى أن جملة المنازل التي انهارت بلغت 375 منزلا انهيارا كليا فضلا عن انهيار 935 منزلا انهيارا جزئيا وتأثر 16 مرفقا حكوميا.

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وذكرت وكالة أنباء السودان، يوم السبت، أن مجلس الأمن والدفاع أعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشھر بسبب الفیضانات التي أودت بحیاة أكثر من 100 شخص ھذا العام كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبیعیة.

ونقلت الوكالة عن وزیرة العمل والتنمیة الاجتماعیة لینا الشیخ قولھا إن معدلات الفیضانات والأمطار المسجلة ھذا العام تجاوزت الأرقام القیاسیة المسجلة في عامي 1946 و1988 مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

وذكرت الوكالة أن المجلس أعلن أیضا تشكیل لجنة علیا برئاسة وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة لمواجھة تداعیات الفیضانات في خریف العام الجاري.