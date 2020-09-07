شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب" يقدم مساعدة عاجلة قدرها 30 ألف دولار للصحفيين اللبنانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه مع الصحفيين اللبنانيين بشكل عام والصحفيين اللبنانيين المتضررين من انفجارات مرفأ بيروت ونتج عنها تدمير بيوت بعض الزملاء الصحفيين بوجه خاص .

وأضاف الاتحاد العام للصحفيين العرب فى بيان له أنه قرر تقديم مساعدة عاجلة قدرها ثلاثون ألف دولار للصحفيين المضارين من انفجارات مرفأ بيروت وتأثرت منازلهم نتيجة هذه الأحداث المروعة وذلك للمساهمة في إصلاحها .

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وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب من نقابتي محرري الصحافة اللبنانية ونقابة الصحافة اللبنانية موافاته بأسماء الصحفيين الذين أضيرت بيوتهم نتيجة هذه الأحداث ويحتاجون إلى مساعدة إضافية حتي يقوم الاتحاد العام للصحفيين العرب بإرسالها إليهم أيضا .