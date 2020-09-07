شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بملاءمة حضور الطلاب للمدارس مع توصيات "الصحة العالمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، بأن تكون خطة العام الدراسى الجديد والتى يستعد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، لإعلانها غدا الثلاثاء، شاملة إعادة النظر فى حضور طلبة الابتدائى وكى جي، وألا تكون بها حضورهم لجميع الأيام كما أعلن مسبقا، وذلك نظرا للتوصيات الجديدة التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية، والتى حذرت فيها من ارتداد انتشار فيروس كورونا ووجود إصابات بين الأطفال .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن جائحة كورونا تفرض علينا هذا العام أن تكون الصحة العامة هى الأولوية الأولى حتى لو كان مقابلها تعليم أقل لصالح هؤلاء الطلبة، مقترحة أنه يمكن النظر فى خفض المناهج حتى لا يضيع العام على الأطفال .

وشددت عضو مجلس النواب بلجنة التعليم، أن الصحة وضوابط التدابير للتصدى لكورونا هى التى تحركنا هذا العام، وهو ما يتطلب اتباع كافة توصيات منظمة الصحة العالمية فى ذلك ، قائلة " الأولوية الآن ليس لاتباع أساليب التطوير للتعليم، بقدر ما هو الأهم كيف سيتم إتمام العام الدراسى الجديد فى ظل جائحة كورونا وعدم وجود لقاح بعد ".

ولفتت إلى أنها تتطلع لأن يقدم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم تصورا واضحا لحل أزمة الكثافات الطلابية العالية والتى كانت تعتبر مرفوضة من قبل، والآن أصبح هناك حاجة ملحة لحلها فى ظل كورونا .

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يذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سيعلن الخطوط العريضة للعام الدراسى الجديد غدا الثلاثاء، موضحا أن كل ما يقال عن هذا الموضوع حتى الآن لا أساس له من الصحة.

وقالت مصادر مطلعة لليوم السابع، إن الوزير سوف يعلن عدد أيام الحضور للطلاب خلال الأسبوع، وكيفية حمايتهم فى ظل استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا، ويذكر أن العام الدراسى الجديد سينطلق يوم 17 أكتوبر المقبل ويستمر حتى 24 يونيو 2021 بمدة دراسة فعلية 33 أسبوعًا.