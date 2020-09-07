شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتطبيق الإجراءات الوقائية مع عودة الدراسة ويؤكد: مسئولية مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة أن تتضمن خطة الحكومة للعام الدراسي الجديد ضوابط لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب بما يحقق الاجراءات الاحترازية للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك فى تصريحات للمحرريين البرلمانيين، مؤكدًا علي أن الحكومة كان لها تجربة لاقت تقدير الجميع فى إجراء أمتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بضوابط وإجراءات نجحت فيها علي أرض الواقع ومرت بسلام دون تداعيات صحية سلبية، رغم كل التحديات التى واجهتها.

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ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن عودة وانطلاق العام الدراسي ضرورة لصالح المنظومة التعليمية ولمستقبل الطلاب ولكن لابد وأن تتم بخطة متضمنة ضوابط وإجراءات احترازية تمكن الطلاب من الحصول علي العلم بدون أى تداعيات صحية سلبية، خاصة أن ساحات التعليم دائما ما تكون إطارا للتجمعات، ومن ثم التوعية بأهمية تلك الإجراءات من تباعد ونظافة شخصية وقياسات مستمرة لدراجات الحرارة لابد أن تكون من أولويات الإدارات التعليمية والمدارس علي مستوي الجمهورية.

واختتم حديثه بالتأكيد علي الجانب التوعوي من وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، وأيضا الأسرة التى من المنتظر أن يكون عليها دور كبير فى تحقيق جانب كبير من هذه الإجراءات.