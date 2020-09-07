مندوبية السجون تقرر وقف الزيارات العائلية ابتداء من غد الثلاثاء

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، عن توقيف العمل بالزيارات العائلية في المؤسسات السجنية.

وقالت المندوبية، في بلاغ لها، اليوم، إنه ارتباطا بالتطورات الأخيرة، التي عرفتها الوضعية الوبائية في بلادنا، وحماية للساكنة السجنية بالمؤسسات السجنية، والموظفين العاملين فيها، قررت توقيف العمل بالزيارة العائلية في مجموع هذه المؤسسات، ابتداء من يوم غد الثلاثاء 08 شتنبر 2020، إلى حين توفر الظروف، والشروط الملائمة لإعادة العمل بها.

وكانت الحكومة قد اتخذت، مساء أمس الأحد، مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بتراب عمالات الدارالبيضاء، ابتداء من اليوم، في الساعة الثانية عشر زوالا.

وجاء في بلاغ للحكومة أنه سيتم اتخاذ التدابير المذكورة من خلال إغلاق جميع منافذ الدارالبيضاء، وإخضاع التنقل منها وإليها لرخصة استثنائية للتنقل، مسلمة من طرف السلطات المحلية، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي، وإعدادي، وثانوي، وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من اليوم.

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وجاء في البلاغ الحكومي أنه سيتم إغلاق أسواق القرب في الساعة الثالثة زوالا، وإغلاق المقاهي، والمحلات التجارية في الساعة الثامنة مساء، والمطاعم في الساعة التاسعة ليلا.

وحسب المصدر ذاته، فإنه تقرر في الدارالبيضاء حظر التنقل الليلي في جميع أرجاء تراب العمالة، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل للأطر الصحية، والأمنية، والعاملين في القطاعات الحيوية، والحساسة، وقطاع نقل السلع، والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي.

وسيستمر العمل بالتدابير المذكورة، طوال أربعة عشر يوما المقبلة، مع إخضاع الوضعية الوبائية في المدينة لتقييم دقيق، ومستمر لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.