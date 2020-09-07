وصف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الدخول الدراسي الجديد، الذي انطلق، اليوم الاثنين، بالدخول الاستثنائي، داعيا إلى تظافر الجهود لإنجاح هذه المحطة.
وقال العثماني، في كلمة له بمناسبة الدخول المدرسي، إن هذا الدخول “استثنائي، يستلزم تضامن الجميع، وانخراطهم للتكيف مع أساليب، وطرق بيداغوجية جديدة، ولتوعية بناتنا، وأبنائنا، وتشجيعهم على احترام القواعد الاحترازية، ولتتبع، ومراقبة المؤسسات التعليمية من حيث التزامها بالضوابط، والاحتياطات المطلوبة، والاستعداد المستمر للتأقلم مع التطورات المباغتة”.
وقال العثماني “إن الحكومة لن تدخر جهدا من أجل كسب الرهان، لكنها لن تستطيع ذلك لوحدها، في غياب دعم قوي من لدن أفراد الأسرة التعليمية، وانخراط واسع لأسر، وجمعيات أولياء التلاميذ، وتعاون كافة الفاعلين”.
وتابع رئيس الحكومة أن الدخول المدرسي للموسم الجاري ليس مغامرة، وإنما هو امتحان جماعي: “إننا لسنا أمام مغامرة، بل أمام امتحان جماعي، وسننجح بإذن الله في كسبه، بما يحقق مصلحة فلذات أكبادنا، ويؤَمِّنُ مستقبل بلادنا، شريطة التزامنا الجماعي، وانضباطنا الكبير بالتدابير الوقائية”.
وحسب العثماني، فإن البلاد تعرف، منذ حوالي شهرين، تطورا غير مطمئن، يتطلب أعلى مراتب التأهب، والحذر، مضيفا أن “الوضعية الراهنة تضاعف من مسؤولياتنا لإنجاح هذ الاستحقاق الوطني، الذي يروم تدبير وتيسير عودة ما يفوق سبعة ملايين تلميذة، وتلميذ إلى فضاءات التربية والتعليم، مع تأثير ذلك في معظم الأسر في بلادنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني عن الدخول المدرسي في ظل كورونا: إننا لسنا أمام مغامرة وإنما امتحان جماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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