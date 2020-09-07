حمزة لبيض يعلن إصابة والدته بكورونا.. وينشر فيديو نقلها إلى المستشفى

أعلن المغني، حمزة لبيض، نجم برنامج “ذا فويس كيدز”، أمس الأحد، إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد.
وشارك حمزة لبيض، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، فيديو لحظات ركوب والدته في سيارة الإسعاف، التي نقلتها إلى المستشفى.
وقال الفنان، البالغ من العمر 12 سنة، في تدوينة أخرى، عبر حسابه: “دعواتكم أحبائي.. أصيبت ماما بكورونا فايروس، النتيجة كانت إيجابية والحمد الله على كل حال، نطلب من الله أن يرفع عنا هذا الوباء”.
وفي سياق منفصل، أعلن الملحن، محمد نوبال، أمس، خبر إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي بعد تأكيد التحاليل لإصابته.
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