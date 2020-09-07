فيديو: يونس الميموني
انتقد أولياء أمور التلاميذ في طنجة، اليوم الاثنين، قرار المديرية الجهوية لوزارة التربية الوطنية، بتنسيق مع ولاية الجهة، استثناء مؤسسات التعليم العمومي، والخصوصي، الموجودة في 35 حيا، بمقاطعتي بني مكادة وطنجة المدينة، من التعليم الحضوري.
وكشف أولياء أمور التلاميذ في طنجة لـ”اليوم24″ أن القرار المتخذ من طرف المديرية المذكورة، مفاجئ، ولا يخدم مصلحة التلميذ.
وبرروا موقفهم من التعليم عن بعد بأن غالبية الأسر لا تتوفر على الوسائل التكنولوجية الضرورية، لتواصل أبنائها مع أساتذتهم.
ودعا المحتجون إدارات المؤسسات العمومية إلى إرجاع مستحقات التسجيل، المحددة في 50 درهما، لأن أبناءهم لن يستفيدوا منها، وطالبوا إما باعتماد تعليم حضوري أو سنة بيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر أولياء التلاميذ في طنجة يطالبون بإلغاء التعليم عن بعد: معندناش هواتف.. إما سنة بيضاء أو تعليم حضوري-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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