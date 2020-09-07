الحكومة تدرس تمديد حالة الطوارئ الصحية لفترة إضافية

تستعد الحكومة، في مجلسها المقبل، بعد غد الأربعاء، لدراسة تمديد حالة الطوارئ الصحية، لفترة جديدة، في ظل تسجيل البلاد لأرقام قياسية من الإصابات بكورونا.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الاثنين، أن المجلس سيتدارس، في بدايته، بعد غد، مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين، المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم، المصرح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19” .

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد- 19”.

كما سيتدارس المجلس الحكومي الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا في إثيوبيا، في 31 يناير 2016، مع مشروع قانون يوافق بموجبه عليه، وسيختم أشغاله، وفق المصدر ذاته، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.