أولمبيك خريبكة يعلن إصابة لاعب في صفوف النادي بفيروس كورونا

أعلن فريق أولمبيك خريبكة، مساء أمس الأحد، أن التحاليل المخبرية أكدت إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا، وهي أول حالة في صفوف النادي.
وأوضح الفريق الخريبكي أنه على الرغم من الاحترازات الصحية، التي التزم بها النادي منذ عودة التدريبات، واستئناف البطولة، إلا أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة أحد اللاعبين بكوفيد-19.
وأضاف المصدر ذاته أن الفريق “سيخضع جميع أفراد الفريق لمسحة طبية جديدة؛ من أجل الوقوف على الحالة الصحية للمخالطين”.
وفريق أولمبيك خريبكة تنتظره مباراة قوية أمام اتحاد طنجة، يوم غد الثلاثاء، ضمن مؤجل الجولة 22 في البطولة الاحترافية لكرة القدم.
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