صفاء حبيركو في عمل على “نيتفليكس”

تشارك الممثلة المغربية، صفاء حبيركو، في فيلم جديد، يرتقب عرضه على منصة “Netflix” العالمية.
وأفاد موقع “إيتي بالعربي” أن حبيركو وقعت عقدا للمشاركة في فيلم مصري مغربي، ينطلق التحضير له، في الأيام المقبلة، وسيعرض على شبكة العرض العالمية “Netflix”.
وفي المقابل، كان حمل صفاء حبيركو قد دفعها إلى إلغاء عدد من مشاريعها، إذ كانت قد انسحبت من تقديم برنامج “لالة لعروسة”، واعتذرت عن عمل رمضاني للسبب نفسه.
ورزقت صفاء حبيركو بتوأمين ذكر، وأنثى قبل حوالي شهر، اختارت لهما من الأسماء اسمي نايل، ونيليا.
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