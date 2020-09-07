أم الفحم: تغريم مخالفين للحجر واتهام مصابين بكورونا بالتواجد خارج البيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة، أمسِ الأحد، 3 لوائح اتهام ضد ثلاثة مواطنين من مدينة أم الفحم، نسبت إليهم خرق الحجر الصحي المنزلي.

وذُكر أن الثلاثة هم مصابون مؤكدون بكورونا، وجدوا خارج بيوتهم في الحيز العام، دون التقيد بتعليمات وزارة الصحة القاضية بالبقاء داخل العزل الصحي البيتي لحين الشفاء، وقد تم مخالفتهم بداية من قبل الشرطة في أم الفحم، ثم تم فتح ملفات ضدهم لتقديم لوائح الاتهام المذكورة.

وفي سياق متصل، غرّمت الشرطة، أمسِ، 6 أشخاص من المدينة خرقوا أمر الحجر الصحي، وخرجوا للمشاركة في عدد من المناسبات المختلفة ووجدوا في أماكن عامة.

وشددت الشرطة من إجراءاتها في أم الفحم ضد مخالفي قانون كورونا، والتواجد في أماكن عامة لأشخاص يجب أن يكونوا في عزل صحي. وكذلك الأمر فيما يخص التقيد بتعليمات وزارة الصحة من لبس الكِمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم المتواصل. كما تم الدخول إلى عدد من المصالح التجارية في أم الفحم للتأكد من التزام بتعليمات "الشارة البنفسجية" المتعلقة بفيروس كورونا.