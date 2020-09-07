القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة، أمسِ الأحد، 3 لوائح اتهام ضد ثلاثة مواطنين من مدينة أم الفحم، نسبت إليهم خرق الحجر الصحي المنزلي.
وذُكر أن الثلاثة هم مصابون مؤكدون بكورونا، وجدوا خارج بيوتهم في الحيز العام، دون التقيد بتعليمات وزارة الصحة القاضية بالبقاء داخل العزل الصحي البيتي لحين الشفاء، وقد تم مخالفتهم بداية من قبل الشرطة في أم الفحم، ثم تم فتح ملفات ضدهم لتقديم لوائح الاتهام المذكورة.
وفي سياق متصل، غرّمت الشرطة، أمسِ، 6 أشخاص من المدينة خرقوا أمر الحجر الصحي، وخرجوا للمشاركة في عدد من المناسبات المختلفة ووجدوا في أماكن عامة.
وشددت الشرطة من إجراءاتها في أم الفحم ضد مخالفي قانون كورونا، والتواجد في أماكن عامة لأشخاص يجب أن يكونوا في عزل صحي. وكذلك الأمر فيما يخص التقيد بتعليمات وزارة الصحة من لبس الكِمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم المتواصل. كما تم الدخول إلى عدد من المصالح التجارية في أم الفحم للتأكد من التزام بتعليمات "الشارة البنفسجية" المتعلقة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر أم الفحم: تغريم مخالفين للحجر واتهام مصابين بكورونا بالتواجد خارج البيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.