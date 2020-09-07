مدرب برشلونة يضع ديباي على رأس أولوياته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني يجهز عرضا من أجل تقديمه لليون الفرنسي، مقابل الحصول على خدمات لاعبه الهولندي، ممفيس ديباي.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مسؤولي ليون يتطلعون للحصول على عرض من النادي الكاتالوني بقيمة 30 مليون يورو لبيع عقد ديباي الذي يتبقى فيه عام واحد.

وتعافى اللاعب صاحب الـ26 عاما مؤخرا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وقاد ليون لنصف نهائي دوري الأبطال.

وأشارت إلى أنه رغم قرار ليونيل ميسي بالبقاء في برشلونة، إلا أن رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق يضع ممفيس على رأس أولوياته.

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من جانبه كشف جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون عبر برنامج تيليفوت بقناة TF1 الفرنسية أن نادي روما الإيطالي يرغب أيضا في ضم النجم الهولندي.

كما لفتت ليكيب إلى أن إدارة برشلونة تحاول إغراء نظيرتها في ليون بعقد صفقة تبادلية ينتقل بموجبها صامويل أومتيتي إلى صفوف الفريق الفرنسي.

لكن إدارة ليون لا تضمن نجاح هذا الخيار لاعتبارات عديدة منها طموحات أومتيتي ومدى ترحيبه بالعودة مجددا إلى صفوف ليون إضافة إلى راتبه الضخم مع البارسا.