إغلاق قاعة أفراح في كفر ياسيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت الشرطة أمس، الاثنين، قاعة أفراح في قرية كفر ياسيف بسبب عدم الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، فإن الشرطة داهمت قاعة الأفراح التي تواجد بها مئات الأشخاص، وأقدمت على إغلاقها بسبب مخالفة تعليمات وزارة فيما يخص التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وقامت الشرطة باقتياد صاحب القاعة للتحقيق، إذ جرى توقيعه على غرامة مالية وأمر إغلاق القاعة لمدة 7 أيام.