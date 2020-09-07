منظمة: مليشيا الحوثي فجرت 810 منازل في 17 محافظة يمنية

الإثنين 7 سبتمبر 2020

أشهرت منظمة مدنية، الأحد، تقريرا أوردت فيه تفجير مليشيا الحوثي، الموالية لإيران، أكثر من 800 منزل مملوكة لمعارضين في 17 محافظة يمنية.



وذكرت "الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل" أنها وثقت تفجير المليشيا 804 منازل خلال الفترة من 1 سبتمبر 2014 وحتى 30 يونيو 2020م. ما يشير إلى ارتكابها هذا النوع من الجرائم حتى قبل اقتحامها صنعاء في 2014.

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التقرير الذي أشهر في مدينة مأرب، ذكر أن محافظة تعز تصدرت عدد المنازل المتفجرة بـ 149 منزلا، تلتها البيضاء بنحو 124 منزلا، فمحافظة إب التي فجرت فيها المليشيا 120 منزلا يمتلكها معارضون لسياساتها الطائفية والعنصرية.

وتوزع عدد من المنازل المفجرة على محافظات حجة، لحج، ذمار، صنعاء، الضالع، مأرب، الجوف، عمران، شبوة، الحديدة، أبين، وصعدة.

وذكر التقرير أن الهيئة المدنية رصدت تدمير ستة منازل أخرى بطرق متنوعة من قبل جماعات مسلحة بينها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي يتخذ من اليمن مقرا لقيادته.