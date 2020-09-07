شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 5185 إصابة و51 وفاة جديدة بـ" كورونا" والان مع التفاصيل

الإثنين 7 سبتمبر 2020 أعلنت روسيا اليوم تسجيل 5185 إصابة و51 حالة وفاة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - إن إجمالي حالات الإصابة بلغ 1030690 مصابا وحصيلة الوفيات بلغت 17871 وفاة مع تماثل 2328 حالة للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 843277 شخصا، وبقاء 169542 حالة نشطة.

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