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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسي في سوريا لأول مرة منذ 2012 والان مع التفاصيل
الإثنين 7 سبتمبر 2020
وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى دمشق اليوم الإثنين، في أول زيارة له إلى البلاد منذ عام 2012، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد.
وتأتي زيارة لافروف غداة وصول وفد من الحكومة الروسية برئاسة نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط نائب وزير خارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.
وتوقع مراقبون أن تتركز زيارة لافروف لسوريا على مكافحة الإرهاب ومناقشة القيادة السورية حول نتائج عمل اللجنة الدستورية وكذلك لبحث ملف مناطق شرق الفرات.
وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوريا مرتين، في بداية شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 ومطلع العام الجاري، حيث عقد اجتماعا مع الأسد في مقر قيادة القوات الروسية بدمشق.
وتشارك القوات الروسية البرية والجوية والبحرية منذ عام 2015 إلى جانب القوات الحكومية السورية في معارك ضد فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم داعش الإرهابي.
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