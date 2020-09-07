شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مهمة من "الموارد البشرية" لأولياء أمور ذوي الهمم والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يرغبون في إلحاق أبنائهم بمراكز الرعاية النهارية لهذا العام بسبب جائحة كورونا أن ذلك لن يؤثر على قبولهم في العام القادم.

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